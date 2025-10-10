Elephant Brain fuori l’album Almeno per ora la band è pronta per il tour nei club

Fuori oggi in digitale Almeno per ora, il terzo album di studio degli Elephant Brain , una delle band più apprezzate della scena rock indipendente italiana. Disponibile da oggi in tutti gli store digitali – e dal 31 ottobre in fisico – Almeno per ora, il terzo album di studio degli Elephant Brain ( Woodworm Label Universal Music Italia) che arriva a tre anni di distanza da Canzoni da odiare, il disco che ha portato la band perugina a calcare i palchi di gran parte della Penisola confermandosi come una delle band più apprezzate della scena rock indipendente italiana. Anticipato dal singolo Impareremo a perdere, il terzo album degli Elephant Brain, registrato da Marco Romanelli e prodotto da Jacopo Gigliotti, è un disco che nasce per abitare il tempo presente, riconoscendone la fragilità e la forza, come uno spazio in cui il passato smette di essere solo dolore e il futuro inizia a farsi possibile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

