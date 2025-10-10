Eleonora Goldoni | Lo stipendio di una calciatrice in Italia è nulla Col primo ho pagato l'affitto

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eleonora Goldoni nel corso di un'intervista ha parlato delle differenze, soprattutto di salario, tra calcio femminile e maschile. L'attaccante della Nazionale italiana spiega: "Col primo stipendio ci ho pagato l'affitto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eleonora - goldoni

eleonora goldoni stipendio calciatriceEleonora Goldoni: “Lo stipendio di una calciatrice in Italia è nulla. Col primo ho pagato l’affitto” - della soddisfazione di aver potuto finalmente guadagnare, anni fa, il suo primo stipendio da calciatrice. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Eleonora Goldoni Stipendio Calciatrice