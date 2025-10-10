Eleonora Goldoni | Lo stipendio di una calciatrice in Italia è nulla Col primo ho pagato l'affitto
Eleonora Goldoni nel corso di un'intervista ha parlato delle differenze, soprattutto di salario, tra calcio femminile e maschile. L'attaccante della Nazionale italiana spiega: "Col primo stipendio ci ho pagato l'affitto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
