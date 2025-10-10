Egisto Bianconi nuovo coordinatore regionale della Fiaso | La sanità è un patrimonio condiviso

Egisto Bianconi è il nuovo coordinatore regionale della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. Il direttore generale della Asl di Viterbo è stato nominato all'unanimità. “Lavorare insieme e fare squadra - dichiara Bianconi - è la condizione essenziale per individuare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

egisto bianconi nuovo coordinatoreSABATINI (FdI): “Auguri e buon lavoro a Egisto Bianconi nuovo coordinatore Fiaso Lazio” - NewTuscia – VITERBO – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro al direttore generale dell’Asl di Viterbo Egisto Bianconi, per la nomina a coordinatore regionale della Federazione italiana aziende sani ... Scrive newtuscia.it

