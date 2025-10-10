Egidio Albanese | Grottaglie non è uno scontro di campanile ma una sfida strategica per la Puglia

Tarantini Time Quotidiano Intervento del presidente de La Voce di Taranto, Egidio Albanese “Chi immagina di ridurre la questione aeroporto di Grottaglie in uno scontro di campanile ha già segnato la propria sconfitta politica; la gente per bene ha già smesso da tempo di credere agli asini che volano”. Non usa mezzi termini Egidio Albanese, candidato alle prossime regionali con la lista “Decaro Presidente” “Il nuovo governo regionale nascerà sullo slancio di un programma (“Puglia2030?) che punta a ridurre ritardi e distanze; che punta a competizioni virtuose in cui il territorio ionico ha bisogno di essere rappresentato con forza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

