Egemonia editoriale | fine o metamorfosi del potere?

Egemonia editoriale al tramonto: Elkann cede Repubblica e La Stampa, si apre una nuova fase per l’informazione italiana.. La notizia circola ancora sottovoce, ma è destinata a segnare una cesura profonda nel giornalismo italiano: la famiglia Elkann, attraverso la holding Exor, avrebbe concluso la vendita di Repubblica e La Stampa, smembrando così il cuore del gruppo Gedi. Secondo fonti giornalistiche, tra cui Nicola Porro, l’operazione sarebbe ormai definita: Repubblica passerebbe al gruppo greco Antenna della famiglia Kyriakou, mentre La Stampa sarebbe destinata al polo editoriale Nem di Enrico Marchi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

