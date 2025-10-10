Efficienza energetica e comfort | il ruolo degli infissi in alluminio a taglio termico nella casa contemporanea
Tempo di lettura: 6 minuti Nel panorama dell’edilizia residenziale, l’efficienza energetica è diventata un criterio imprescindibile. La qualità di un’abitazione non si valuta più soltanto in base al progetto architettonico o alle finiture, ma anche attraverso la capacità dell’involucro edilizio di garantire comfort termico, riduzione dei consumi e benessere costante. In questo quadro, i serramenti hanno assunto un ruolo centrale, trasformandosi da semplici elementi funzionali a componenti determinanti per le prestazioni complessive dell’edificio. Tra le soluzioni più significative vi sono gli infissi in alluminio a taglio termico, che combinano la solidità e la versatilità del metallo con tecniche costruttive avanzate in grado di migliorare sensibilmente l’isolamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: efficienza - energetica
Efficienza energetica per migliorare la qualità della vita in inverno
Cortona, riqualificazione ed efficienza energetica per la scuola di Fratta
Un nuovo modello di collaborazione scuola-impresa: EduCare sostiene laboratori, efficienza energetica e sicurezza nelle scuole
Conto Termico 3.0 - Seminario di approfondimento a Budrio Il Conto Termico 3.0 apre nuove e concrete possibilità di investimento per migliorare l’efficienza energetica degli edifici aziendali e favorire l’autoproduzione da fonti rinnovabili. Per approfondire i det - facebook.com Vai su Facebook
Bonus efficienza energetica con il Conto Termico 3 • In riferimento al Conto Termico 3.0, avendo realizzato a settembre l’isolamento del tetto con fibra di cellulosa bio, ho diritto all’incentivo del 65%? - X Vai su X
Riqualificazione dell’istituto Stomatologico Italiano con attenzione a efficienza e innovazione30 - Ameresco ed Enerqos rinnovano l’Istituto Stomatologico Italiano con attenzione a efficienza e innovazione. Riporta infobuildenergia.it
LG rivoluziona il comfort domestico con i nuovi scaldacqua a pompa di calore ad alta efficienza - LG lancia scaldacqua a pompa di calore ad alta efficienza, con tecnologia R290, gestione intelligente via app e prestazioni sostenibili per il comfort domestico. Scrive news.fidelityhouse.eu