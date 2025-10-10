Tempo di lettura: 6 minuti Nel panorama dell’edilizia residenziale, l’efficienza energetica è diventata un criterio imprescindibile. La qualità di un’abitazione non si valuta più soltanto in base al progetto architettonico o alle finiture, ma anche attraverso la capacità dell’involucro edilizio di garantire comfort termico, riduzione dei consumi e benessere costante. In questo quadro, i serramenti hanno assunto un ruolo centrale, trasformandosi da semplici elementi funzionali a componenti determinanti per le prestazioni complessive dell’edificio. Tra le soluzioni più significative vi sono gli infissi in alluminio a taglio termico, che combinano la solidità e la versatilità del metallo con tecniche costruttive avanzate in grado di migliorare sensibilmente l’isolamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Efficienza energetica e comfort: il ruolo degli infissi in alluminio a taglio termico nella casa contemporanea