Effetti collaterali del vaccino anti-Covid? Non c’è il rischio di artrite lo conferma studio del Rizzoli

Bologna, 10 ottobre 2025 – Il vaccino anti-Covid non aumenta il rischio di sviluppare artrite infiammatoria. A confermarlo è uno studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Seminars in Arthritis and Rheumatism, firmato dal gruppo di Reumatologia del Rizzoli di Bologna. La ricerca fornisce dati rassicuranti sulla sicurezza dei vaccini contro il coronavirus, fugando i timori legati alla possibile insorgenza di malattie autoimmuni o infiammatorie delle articolazioni, come l’artrite reumatoide o quella psoriasica. Quando inizia la vaccinazione antinfluenzale 2025 in Emilia-Romagna: tutte le informazioni utili L’origine del subbio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Effetti collaterali del vaccino anti-Covid? Non c’è il rischio di artrite, lo conferma studio del Rizzoli

