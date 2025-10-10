Edward Luttwack scrive che le forze armate europee sono una tigre di carta Parliamone…

Recentemente è apparso su Unherd un articolo, firmato dal noto politologo e stratega Edward Luttwak, in cui l’autore afferma che le forze armate europee sono, sostanzialmente, una “tigre di carta”. L’analisi di Luttwak è impietosa, e mette in evidenza tutte le criticità da noi espresse nel corso degli anni riguardo lo stato della Difesa dell’Europa. Riportiamo, in tal senso, un passaggio di Luttwak riguardante la spesa per la Difesa, in cui viene giustamente osservato che il semplice aumento dei fondi non trasformerà gli Stati europei in potenze militari realmente efficaci. Innanzitutto, il criterio del PIL è troppo vago per avere un peso significativo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

