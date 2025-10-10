Edward Luttwack scrive che le forze armate europee sono una tigre di carta Parliamone…
Recentemente è apparso su Unherd un articolo, firmato dal noto politologo e stratega Edward Luttwak, in cui l’autore afferma che le forze armate europee sono, sostanzialmente, una “tigre di carta”. L’analisi di Luttwak è impietosa, e mette in evidenza tutte le criticità da noi espresse nel corso degli anni riguardo lo stato della Difesa dell’Europa. Riportiamo, in tal senso, un passaggio di Luttwak riguardante la spesa per la Difesa, in cui viene giustamente osservato che il semplice aumento dei fondi non trasformerà gli Stati europei in potenze militari realmente efficaci. Innanzitutto, il criterio del PIL è troppo vago per avere un peso significativo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: edward - luttwack
Il botta e risposta tra Edward Luttwak e Massimo Cacciari: "Gaza dovrebbe essere sotto il controllo egiziano", "È l'apartheid". #dimartedi - X Vai su X
l politologo Luttwak: vi spiego perchè è meglio un Sud indipendente. Edward Luttwak è membro del CSIS Center for Strategic and International Studies di Washington (vedasi anche la critica al report del CSIS: Italy times Two), politologo esperto di problemi ita - facebook.com Vai su Facebook
Trump visto da Luttwak: “Vi racconto come cambierà Don. Basta estremismi, piacerà all'Ue” - Ciò avrà conseguenze anche in ambito internazionale, a partire dal ... Riporta iltempo.it