Educazione ambientale | i bambini protagonisti della pulizia degli arenili

Educazione ambientale come strumento di cittadinanza attiva: i bambini protagonisti nella cura del territorio.. Una giornata di sole e impegno ha trasformato gli arenili del territorio in un laboratorio a cielo aperto di educazione ambientale. I protagonisti? I bambini delle seconde classi della scuola primaria, veri ambasciatori di cura e cittadinanza attiva. Collaborazione tra associazioni e istituzioni. L’iniziativa, promossa con entusiasmo da Hippocampus, Legambiente, Croce Rossa Italiana – Comitato di Portici e ApiCultura Campana, ha visto i piccoli volontari affiancati da giovani esperti e operatori del settore, in un’esperienza che ha unito gioco, consapevolezza e amore per la natura. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

