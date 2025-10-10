Edizione autunnale dei Rolli Days dedicata all' Ottocento | nuovi percorsi guidati e nuovi edifici visitabili

Poco dopo l'edizione speciale in occasione del Salone Nautico, i Palazzi dei Rolli tornano ad aprire le porte ai visitatori per l’edizione autunnale dei Rolli Days 2025, anno in cui Genova celebra l’Ottocento, un secolo di straordinarie trasformazioni, che hanno profondamente ridefinito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Edizione autunnale dei Rolli Days dedicata all'Ottocento: nuovi percorsi guidati e nuovi edifici visitabili - Appuntamento da venerdì 17 a domenica 19 ottobre per “Genova e l'Ottocento, l'arte attraverso il cambiamento” un'edizione che si presenta come l’atto conclusivo dell’anno dell’ Ottocento, offrendo un ... Segnala genovatoday.it

edizione autunnale rolli daysRolli Days 2025, l'edizione d'autunno dedicata all'Ottocento tra palazzi e luoghi inediti. Il programma - Una versione dell'evento culturale alla scoperta di palazzi e luoghi della città, dedicato al Diciannovesimo secolo. mentelocale.it scrive

