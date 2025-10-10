Eddie Wilson Ryanair | Ita? Andrà avanti zoppicando Con il governo italiano rapporti buoni L' intervista

Iltempo.it | 10 ott 2025

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Il futuro di Ita? Per Eddie Wilson non brilla: “Andrà avanti zoppicando”, sentenzia il ceo di Ryanair conversando con l''Adnkronos. Con il governo italiano i rapporti restano “molto buoni”, precisa, ma a patto che venga rimossa l'addizionale municipale. Poi la stoccata che non farà felici gli amanti degli animali: “Mi dispiace Fido, non ti porteremo sui nostri voli”. Un intervento senza filtri, in perfetto stile Ryanair. ( VIDEO ) Lascia spazio a ben pochi dubbi il ceo della compagnia aerea irlandese: “Lo storico di Lufthansa quando acquisisce compagnie aeree è quello di limitarne la crescita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

