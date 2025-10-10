Ed Gein e sua madre Augusta com'era il vero rapporto che ha segnato l'infanzia del Macellaio di Plainfield

Il rapporto malato tra Ed Gein e sua madre Augusta: come l'ossessione materna creò il serial killer che ispirò Psycho. La storia vera dietro Monster su Netflix e i crimini del Macellaio di Plainfield. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La storia di Ed Gein, il serial killer necrofilo: la madre autoritaria, gli omicidi e i cadaveri in casa

«La terza stagione resta ipnotica per ambizione formale e per la prova di alcuni interpreti; come discorso etico rimane irrisolta. » Nella provincia del Wisconsin degli anni Quaranta, Ed Gein cresce isolato insieme all'autoritaria madre Augusta, che insiste su reg

Dopo la morte della madre, una donna bigotta e severa, ossessionata dalla religione, la sua disperazione e la sua solitudine si trasformarono in follia e orrore

