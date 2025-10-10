eclissi e ritorno di dio il nuovo libro di mons bruno forte

Bruno Forte ripercorre le teologie del Novecento: dal silenzio di Dio al suo ritorno come amore e giustizia. La scomparsa di Dio e il suo successivo ritorno hanno segnato l’orizzonte della storia del pensiero nel Novecento. Dalla Prima guerra mondiale si è andato a definire un percorso delle teologie del Novecento articolato in quattro tappe principali, ricostruite nel nuovo Pellicano Rosso pubblicato da Editrice Morcelliana, in occasione del centenario dalla sua fondazione: Eclissi e ritorno di Dio. Teologie del XX secolo (pp. 96, € 10) è il nuovo libro dell’arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto Bruno Forte, da pochi giorni in libreria. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

