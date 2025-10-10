Ecco REDMAGIC 11 Pro nelle prime immagini ufficiali con un sistema di raffreddamento unico

Il nuovo REDMAGIC 11 Pro di Nubia si mostra nelle prime immagini ufficiali e porterà un innovativo sistema di raffreddamento ibrido ad aria e acqua. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Ecco REDMAGIC 11 Pro nelle prime immagini ufficiali con un sistema di raffreddamento unico

In questa notizia si parla di: redmagic - prime

RedMagic 11 Pro è destinato a un imminente debutto con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e raffreddamento ad acqua - Si prevede che il RedMagic 11 Pro sia un vero e proprio successore dell'ultimo telefono da gioco di punta dell'azienda, il 10 Pro. Riporta notebookcheck.it

REDMAGIC 11 Pro su Geekbench: quanto ha totalizzato lo Snapdragon 8 Elite 2 - Il prossimo top di gamma da gaming di Nubia ha fatto capolino su Geekbench e a muovere il tutto non possiamo ... Si legge su gizchina.it