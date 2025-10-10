Ecco Porto30 | Rivoluzioniamo traffico e sosta
Una proposta nata dal basso: progettare un quartiere più lento, ma più vivo. È questa l’idea di Porto30, il progetto che punta a trasformare il quartiere Porto in un laboratorio di sicurezza, socialità e mobilità sostenibile. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’associazione Pesaro30 e il Consiglio di quartiere, sarà presentata domenica (ore 15, campetto da basket del quartiere) e martedì 14 ottobre (ore 21, Centro Sociale Adriatico). Al centro del documento, la "strada scolastica" intorno alla scuola Giansanti, un’isola pedonale in un tratto di via Paterni, spazi verdi, nuovi sensi unici con priorità ciclabile, attraversamenti rialzati, una zona 30 diffusa e una revisione complessiva della sosta: stalli gialli per residenti, blu a pagamento per visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: porto30 - rivoluzioniamo
