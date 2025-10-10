Ecco l’evento ’Nonno ascoltami’ Domenica in piazza Minghetti

Ilrestodelcarlino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prevenzione scende in piazza con ‘ Nonno ascoltami! ’, la campagna nazionale di Udito Italia Onlus dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi uditivi. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Comune e patrocinato dal Ministero della Salute e dall’Oms, si terrà domenica in piazza Minghetti. Dalle 10 alle 18, medici specialisti, professionisti sanitari e volontari saranno a disposizione dei cittadini per offrire screening gratuiti, consulenze e preziose informazioni su come prendersi cura di uno dei sensi più importanti per il nostro benessere. A coordinare le equipe mediche sarà il direttore della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria del Dimec dell’Alma Mater Gian Gaetano Ferri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

