ecco il nuovo volto della geopolitica della sicurezza nazionale

L’era digitale ha trasformato in profondità la natura della sicurezza nazionale, ridefinendo i confini del potere, le forme della vulnerabilità e la struttura stessa della competizione geopolitica. Il concetto di geopolitica della sicurezza nazionale può essere inteso come la sintesi tra potere statale, infrastrutture digitali e resilienza cognitiva, che delinea una prospettiva sistemica capace di integrare le leve tradizionali del potere (Dime: Diplomatic, Informational, Military, Economic) con i nuovi domini dell’informazione e della tecnologia. In tale prospettiva, è necessario definire una cornice concettuale unitaria capace di orientare le dottrine di sicurezza nazionale nell’era della rete e dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Formiche.net

