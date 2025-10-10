Ecco il nuovo volto della geopolitica della sicurezza nazionale
L’era digitale ha trasformato in profondità la natura della sicurezza nazionale, ridefinendo i confini del potere, le forme della vulnerabilità e la struttura stessa della competizione geopolitica. Il concetto di geopolitica della sicurezza nazionale può essere inteso come la sintesi tra potere statale, infrastrutture digitali e resilienza cognitiva, che delinea una prospettiva sistemica capace di integrare le leve tradizionali del potere (Dime: Diplomatic, Informational, Military, Economic) con i nuovi domini dell’informazione e della tecnologia. In tale prospettiva, è necessario definire una cornice concettuale unitaria capace di orientare le dottrine di sicurezza nazionale nell’era della rete e dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: nuovo - volto
Puglia: ecco il nuovo volto dell’Alta formazione per Turismo Arte e Cultura
Mare Fuori 6, un nuovo volto entrerà nell’IPM di Napoli: i primi dettagli
Giacomo Lasaracina: il nuovo volto del baseball italiano sogna Los Angeles 2028
IL NUOVO LOGO DEL MUSEO FRANCESCO DURANTE Il Museo Francesco Durante ha un nuovo volto! Un profilo inconfondibile, una firma di passione e impegno civile: nasce il nuovo logo del Museo dedicato al Professor Francesco Durante, medico, s - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo volto per il sagrato della Madonna del Piano di Bianzone - X Vai su X
Ecco il nuovo volto della geopolitica della sicurezza nazionale - L'era digitala ha cambiato radicalmente il volto della geopolitica della sicurezza nazionale che si misura ormai, attraverso reti e dati. Lo riporta formiche.net
“Geopolitica dell’Asia centrale”. Il nuovo volume di SpecialEurasia che svela le dinamiche strategiche di una regione cruciale per l’Italia e l’Europa - SpecialEurasia presenta “Geopolitica dell’Asia centrale”, un’opera che getta luce su una delle aree più strategiche del pianeta, al crocevia tra Europ ... notiziegeopolitiche.net scrive