Eccellenza comasca in Europa | la Radiologia Interventistica del Sant’Anna protagonista a Barcellona
Prestigiosa partecipazione per l’ospedale Sant’Anna di Como al congresso CIRSE 2025 (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe), il più importante appuntamento europeo dedicato alla radiologia interventistica, che si è tenuto nei giorni scorsi a Barcellona.A rappresentare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
