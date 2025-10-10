Eboli al Museo Archeologico lo spettacolo per i 20 anni dei Cantori di San Lorenzo

Salernotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre, appuntamento con lo spettacolo “Venti ma non li dimostra.” presso il Museo archeologico nazionale di Eboli. L'evento, presentato dall'associazione “I Cantori di San Lorenzo” in collaborazione con il museo, avrà inizio alle ore 17.00 e ripercorrerà i vent’anni di attività del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eboli - museo

Eboli: i cantori di San Lorenzo festeggiano 20 anni di attività con un evento spettacolo - I Cantori di San Lorenzo in occasione del compleanno speciale dell’associazione culturale, hanno organizzato uno spettacolo dal titolo “20 anni ma non li dimostra”. Secondo infocilento.it

Museo Archeologico di Eboli, sabato apertura straordinaria - Sabato 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, organizzata da AIPFM - Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Eboli Museo Archeologico Spettacolo