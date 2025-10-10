Eboli al Museo Archeologico lo spettacolo per i 20 anni dei Cantori di San Lorenzo
Sabato 11 ottobre, appuntamento con lo spettacolo “Venti ma non li dimostra.” presso il Museo archeologico nazionale di Eboli. L'evento, presentato dall'associazione “I Cantori di San Lorenzo” in collaborazione con il museo, avrà inizio alle ore 17.00 e ripercorrerà i vent’anni di attività del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: eboli - museo
Appuntamento sabato 11 ottobre presso il Museo archeologico nazionale di Eboli - facebook.com Vai su Facebook
Eboli: i cantori di San Lorenzo festeggiano 20 anni di attività con un evento spettacolo - I Cantori di San Lorenzo in occasione del compleanno speciale dell’associazione culturale, hanno organizzato uno spettacolo dal titolo “20 anni ma non li dimostra”. Secondo infocilento.it
Museo Archeologico di Eboli, sabato apertura straordinaria - Sabato 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, organizzata da AIPFM - Da ansa.it