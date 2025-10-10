L’ evoluzioneDifesa Brillante è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 24 Ottobre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Difesa Brillante. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Evoluzione Difesa Brillante Lista Giocatori Ed Obiettivi