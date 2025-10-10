Non c’è gentiluomo che possa chiamarsi tale se non ha nel suo guardaroba un paio, anche due, calze Gallo, di quelle a costine in cotone filo di Scozia, il più pregiato, o morbida in lana merlino. Poi é successo che Lei, sua moglietà, le rubava a Lui, perché erano chic e allora ecco che Giuseppe Colo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - E’ wine in the city, bollicine in vetrina nel quadrilatero della moda. Ops, via Montenapoleone transennata per il remake del "Diavolo Veste Prada"… e non solo. Cin Cin, sopra le righe, da Gallo,