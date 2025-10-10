È un Nobel a Trump per interposta persona Cerno | ecco perché ora cadrà Maduro

Il Comitato del Nobel non poteva premiare Donald Trump, se non altro per non sentire Ilaria Salis, Fratoianni e i ProPal di casa nostra. Ecco cosa c'è dietro il riconoscimento per la pace a Maria Corina Machado. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - È un Nobel a Trump per interposta persona. Cerno: ecco perché ora cadrà Maduro

