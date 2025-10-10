E' ufficiale l' addio a Petrachi | l' ex diesse granata ha firmato la risoluzione del contratto

Salernotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Gianluca Petrachi, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2026”. Comincia così la nota ufficiale con la quale il club granata annuncia l'addio all'ex diesse, esonerato lo scorso gennaio per far. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

