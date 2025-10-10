E' ufficiale l' addio a Petrachi | l' ex diesse granata ha firmato la risoluzione del contratto

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Gianluca Petrachi, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2026”. Comincia così la nota ufficiale con la quale il club granata annuncia l'addio all'ex diesse, esonerato lo scorso gennaio per far. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: ufficiale - addio

PIGNORAMENTI ADDIO: ufficiale, scatta la RIFORMA, non ti toglieranno più niente I Pubblicata la lista: non ti potrà mai essere toccato niente di tutto questo

Final Fantasy XIV dice addio al supporto ufficiale per Windows 10

Napoli, ufficiale l’addio: lascia il club

#MokiDeGennaro, l’addio alla Nazionale di volley è ufficiale: i tifosi sono in lacrime - X Vai su X

FIAT rivoluziona la gamma: la Panda classica sparisce; restano Pandina e Grande Panda, ora disponibili in nuove versioni e prezzi aggiornati. https://auto.everyeye.it/notizie/ufficiale-fiat-addio-panda-restano-pandina-panda-833396.html?utm_medium=Soci - facebook.com Vai su Facebook

Addio Milan ufficiale, Massara lo porta a Roma - Con il passaggio, a sorpresa di Emerson Royal al Flamengo, i brasiliani hanno potuto dare il via libera ... Lo riporta calciomercato.it

Rio Ferdinand, UFFICIALE: 'Addio al Manchester United' - Dopo Vidic che ha già firmato con l'Inter, anche Rio Ferdinand ha annunciato: "Negli ultimi mesi ho pensato tanto al mio futuro e ... Riporta calciomercato.com