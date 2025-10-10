È tutto vero il tecnico ha ammesso tutto sul Napoli | sarebbe arrivato al posto di Conte

In casa Napoli fanno discutere le rivelazioni da parte del tecnico, che sarebbe potuto venire in azzurro al posto proprio di Antonio Conte. Il Napoli si gode questa pausa per le Nazionali da primo in classifica e con la consapevolezza di essere in piena corsa per un qualcosa di importante. D’altronde, Antonio Conte non ha mai nascosto la volontà di difendere quanto conquistato nello scorso campionato, nonostante ripetersi non è mai facile. L’allenatore leccese continua a invocare la calma, ma sa bene che all’ombra del Vesuvio, tra i tifosi, l’asticella si è alzata un bel po’. Quest’oggi i partenopei condividono il primato con la Roma di Gian Piero Gasperini, anch’essa a quindi punti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

