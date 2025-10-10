È successo in Parlamento una cosa mai vista! Caos dopo l’elezione 

Un fragoroso applauso riempie l’aria, non appena una neoeletta si fa strada nell’emiciclo per la prima volta. La sua presenza, marcata da segni distintivi di una cultura millenaria, è un simbolo vivente di progresso e inclusione. In un gesto di accoglienza straordinariamente commovente e unitario, l’intera assemblea, superando ogni divisione partitica, si alza in piedi. Le voci, inizialmente incerte, si fondono rapidamente in un coro potente e armonioso: un canto tradizionale, un’antica melodia intonata da tutti, dai banchi dell’opposizione a quelli della maggioranza, in onore della loro nuova collega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

