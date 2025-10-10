È successo in Parlamento una cosa mai vista! Caos dopo l’elezione
Un fragoroso applauso riempie l’aria, non appena una neoeletta si fa strada nell’emiciclo per la prima volta. La sua presenza, marcata da segni distintivi di una cultura millenaria, è un simbolo vivente di progresso e inclusione. In un gesto di accoglienza straordinariamente commovente e unitario, l’intera assemblea, superando ogni divisione partitica, si alza in piedi. Le voci, inizialmente incerte, si fondono rapidamente in un coro potente e armonioso: un canto tradizionale, un’antica melodia intonata da tutti, dai banchi dell’opposizione a quelli della maggioranza, in onore della loro nuova collega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: successo - parlamento
Il Tempo Quotidiano. . ?Avete seguito cosa è successo al parlamento europeo? Ebbene sì,Ilaria Salis è salva per un voto: il Parlamento europeo ha respinto la richiesta di revoca della sua immunità con 306 voti favorevoli e 305 contrari. Sentite tutto nel nu - facebook.com Vai su Facebook
Antonella Sberna porta al Parlamento Europeo il successo della Viterbo Half Marathon – “Esempio concreto di coesione e inclusione” - X Vai su X