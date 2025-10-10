È stato trovato Garlasco l’annuncio in diretta e l’avvocato Lovati resta di sasso
La notizia arriva in diretta come una doccia gelata su Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, l’amico di Chiara Poggi oggi indagato per concorso in omicidio. La giovane era stata trovata morta il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, e da allora il caso continua a riaprirsi con nuovi sviluppi. Durante la trasmissione Ignoto X su La7 andata in onda nella serata di ieri 9 ottobre, l’inviato Carmelo Schininà ha rivelato un elemento inedito che potrebbe cambiare il corso dell’indagine. Non si tratta dell’inchiesta di Pavia, ma di quella condotta a Brescia, dove risultano indagati l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e due carabinieri, accusati di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco, i 7 oggetti più importanti sequestrati ad Andrea Sempio dal case del computer al libro di Tizzoni - Caso Garlasco, quali sono i 7 oggetti chiave sequestrati ad Andrea Sempio: figurano il case di un computer e il memoriale del nipote di Flavius Savu ... Si legge su virgilio.it
Garlasco, trovato a casa Sempio un pc "fantasma": cosa cercano gli investigatori - disk mentre a settembre hanno sequestrato un computer, ora sotto indagine ... Segnala msn.com