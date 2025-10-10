È stato trovato Garlasco l’annuncio in diretta e l’avvocato Lovati resta di sasso

La notizia arriva in diretta come una doccia gelata su Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, l’amico di Chiara Poggi oggi indagato per concorso in omicidio. La giovane era stata trovata morta il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, e da allora il caso continua a riaprirsi con nuovi sviluppi. Durante la trasmissione Ignoto X su La7 andata in onda nella serata di ieri 9 ottobre, l’inviato Carmelo Schininà ha rivelato un elemento inedito che potrebbe cambiare il corso dell’indagine. Non si tratta dell’inchiesta di Pavia, ma di quella condotta a Brescia, dove risultano indagati l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e due carabinieri, accusati di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it