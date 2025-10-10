É stato trovato Garlasco l’annuncio arriva in diretta e Lovati resta di sasso VIDEO
News TV. Durante la trasmissione Ignoto X andata in onda su La7 il 9 ottobre, sono emersi nuovi dettagli riguardanti l’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 a Garlasco. Nel corso della diretta, l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio — attualmente indagato per concorso in omicidio — è stato informato in tempo reale di un importante aggiornamento che coinvolge la posizione del suo assistito. Leggi anche: Garlasco, scoppia il caos: blitz e indagini ovunque. E ora la notizia sulle gemelle Cappa Garlasco: nuove accuse e indagini parallele. Le indagini in corso non riguardano soltanto la Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: stato - trovato
"Non ricordo come l’ho uccisa”. Femminicidio, l’uomo trovato in stato confusionale. Non risponde al magistrato
La maxi discarica della vergogna: in un’area di 20 metri quadrati è stato trovato di tutto
Trovato in possesso di pistola e munizioni: 39enne arrestato dalla Polizia di Stato
La Stampa. . Tra le macerie e senza luce, un gruppo di giornalisti con il giubbotto blu "press" si è buttato nelle vie di Gaza City a gridare a tutti i palestinesi che è stato trovato un accordo tra Israele e Hamas: “La guerra è finita!”. 8Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, trovato a casa Sempio un pc "fantasma": cosa cercano gli investigatori - disk mentre a settembre hanno sequestrato un computer, ora sotto indagine ... Scrive msn.com