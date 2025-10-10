É stato trovato Garlasco l’annuncio arriva in diretta e Lovati resta di sasso VIDEO

Tvzap.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News TV.  Durante la trasmissione Ignoto X andata in onda su La7 il 9 ottobre, sono emersi nuovi dettagli riguardanti l’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 a Garlasco. Nel corso della diretta, l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio — attualmente indagato per concorso in omicidio — è stato informato in tempo reale di un importante aggiornamento che coinvolge la posizione del suo assistito. Leggi anche: Garlasco, scoppia il caos: blitz e indagini ovunque. E ora la notizia sulle gemelle Cappa Garlasco: nuove accuse e indagini parallele. Le indagini in corso non riguardano soltanto la Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

201 stato trovato garlasco l8217annuncio arriva in diretta e lovati resta di sasso video

© Tvzap.it - “É stato trovato”. Garlasco, l’annuncio arriva in diretta e Lovati resta di sasso (VIDEO)

In questa notizia si parla di: stato - trovato

"Non ricordo come l’ho uccisa”. Femminicidio, l’uomo trovato in stato confusionale. Non risponde al magistrato

La maxi discarica della vergogna: in un’area di 20 metri quadrati è stato trovato di tutto

Trovato in possesso di pistola e munizioni:  39enne arrestato dalla Polizia di Stato

201 stato trovato garlascoGarlasco, trovato a casa Sempio un pc "fantasma": cosa cercano gli investigatori - disk mentre a settembre hanno sequestrato un computer, ora sotto indagine ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 201 Stato Trovato Garlasco