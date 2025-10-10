E-SIM svolta storica in Europa | Deutsche Telekom attiva il primo trasferimento tra Android e iOS

Deutsche Telekom realizza il primo trasferimento e-SIM tra Android e iOS in Europa, aprendo la strada alla portabilità digitale e all’interoperabilità mobile. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - E-SIM, svolta storica in Europa: Deutsche Telekom attiva il primo trasferimento tra Android e iOS

In questa notizia si parla di: svolta - storica

Storica svolta nella Chiesa d’Inghilterra: Sarah Mullally nominata prima donna arcivescova di Canterbury

Famiglie, la svolta storica: la sindaca riconosce le figlie di sole mamme

Le criptovalute sfiorano i 4 mila miliardi di dollari: svolta storica verso la finanza globale e meno speculazione

Renzi: “In Medio Oriente svolta storica, Blair ha convinto Trump. Ue assente dal tavolo” - X Vai su X

La Galleria di Base del Brennero: una svolta storica per i collegamenti tra Italia e Austria Con i suoi 55 km (64 km con la circonvallazione di Innsbruck) diventerà la galleria ferroviaria sotterranea più lunga al mondo. Il 18 settembre 2025, con l’abbattimento d - facebook.com Vai su Facebook

Criptovalute, svolta storica per l’Europa: UniCredit, Sella e altre sette banche lanciano la loro stablecoin. Ecco come funziona - Banca Sella insieme ad altre 8 banche europee – Ing, Kbc, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, Seb, CaixaBank e Raiffeisen Bank International – si sono unite per lanciare una stablecoin denominata in ... Si legge su affaritaliani.it