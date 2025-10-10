È partita oggi l' iscrizione all’ultima tornata di concorsi l' occasione per chi insegna da anni tra supplenze e incertezze di ottenere finalmente un posto stabile Il termine per presentare domanda è il 29 ottobre 2025

P er molti il Concorso scuola Pnrr 3 è l’ennesima occasione per provarci ancora, per altri forse l’ultima. C’è chi insegna da dieci anni cambiando scuola ogni settembre, chi si sposta in continuazione di regione in regione, chi aspetta solo una cosa: una cattedra vera, stabile. Eppure, anche stavolta, il nuovo concorso per docenti precari rischia di trasformarsi in un’altra corsa ad ostacoli. La fretta imposta dal piano europeo, che chiede all’Italia di assumere migliaia di docenti entro il 2026, non convince i sindacati che accusano il Ministero di stare andando alla cieca. Scuola superiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X Concorso scuola Pnrr 3: bando, requisiti, entro quando presentare la domanda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

