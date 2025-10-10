È nato ‘LAB – Traiettorie per la coesione sociale’ il nuovo Centro Studi UGL

Roma, 10 ottobre 2025 – È stato presentato a Roma ‘ LAB – Traiettorie per la coesione sociale ’, il nuovo Centro Studi dell’UGL nato con l’obiettivo di approfondire i temi legati al mondo del lavoro, alla giustizia sociale e alla trasformazione dell’economia, attraverso la realizzazione di studi, ricerche, indagini, pubblicazioni, convegni, corsi di formazione e seminari, con un approccio interdisciplinare e fortemente orientato alla coesione e al bene comune. LAB si avvarrà della collaborazione di professori universitari, giornalisti ed esperti in diversi ambiti – dall’Economia al Diritto, dalla Storia all’Intelligenza Artificiale, fino all’Ambiente – e intende affermarsi come luogo di riflessione e di proposta in grado di valorizzare la centralità del lavoro come espressione dei valori più autentici della persona e della comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

