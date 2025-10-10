È nata Prima figlia per il cantante italiano e strano nome l’annuncio pieno di gioia

“ Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide “. Così, con un post che profuma di rinascita, Benjamin Mascolo annuncia la nascita della sua prima figlia. Lo fa con parole semplici e un’immagine che parla da sola: una foto in bianco e nero in cui stringe la donna che ama, le sfiora le labbra in un bacio pieno di dolcezza e guarda incantato la piccola tra le braccia di lei. È venuta al mondo Athena, un nome luminoso per una bimba che sembra già portare con sé la forza del mito e la tenerezza di un nuovo inizio. La notizia arriva tre giorni dopo il parto, ma esplode ora sui social come un inno alla vita, tra gratitudine e amore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it