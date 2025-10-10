È nata Athena Il cantante italiano papà per la prima volta
Non sempre la vita concede un bis dopo le cadute più dure. Ma per un noto cantante italiano, simbolo di una generazione cresciuta tra sogni, musica pop e confessioni social, quel momento di luce è arrivato. Dopo un periodo segnato da depressione, crisi personali e la fine di un amore molto esposto, l’artista è tornato a sorridere con una notizia che profuma di rinascita. Con un post su Instagram che ha già superato i 100.000 like, il musicista ha condiviso con i fan il suo nuovo, meraviglioso capitolo: è diventato padre per la prima volta. L’annuncio, accompagnato da uno scatto in bianco e nero e da una dedica dolcissima, ha commosso il web e spazzato via l’ombra della tristezza che per anni aveva accompagnato la sua storia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Benjamin Mascolo è diventato papà, è nata Athena: “Esiste un prima e un dopo”
Benjamin Mascolo è diventato papà: è nata Athena - L’annuncio arriva qualche giorno dopo la nascita della bambina: «Esiste un prima e un dopo. Lo riporta vanityfair.it