È morto Varinder Singh Ghuman a 42 anni attore e bodybuilder che collaborava con Arnold Schwarzenegger

Varinder Singh Ghuman è morto a 42 anni ieri: è stato colto da infarto mentre si trovava all'ospedale di Amritsar, nel Punjab, per un intervento muscolare. Attore e bodybuilder conosciuto in tutto il mondo, era stato scelto da Arnold Schwarzenegger come ambassador e promotore dei prodotti del suo marchio in Asia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

