È morto Mario Matteucci artigiano dell' olio e anima del frantoio del Paradosso | VIDEO RICORDO
Quella di Mario Matteucci è stata una vita semplice e autentica, scandita da dedizione e soddisfazioni. Lo storico proprietario dell'antico frantoio “Il Paradosso” è morto a 90 anni, ma “conoscendolo - racconta il figlio Andrea - sarà già impegnato in un nuovo progetto. Lo immagino a passeggiare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
