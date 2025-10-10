È morto l' artista bresciano Alberto Cropelli

Erano in tanti al duomo dei santi Faustino e Giovita di Chiari per l'ultimo saluto ad Alberto Cropelli, celebrato artista bresciano – nato e cresciuto proprio a Chiari, dove ha sempre vissuto – che si è spento a 77 anni. Lascia la moglie Rosangela, le figlie Anita con Tiziano e Paola con Michele. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

