È morto l' artista bresciano Alberto Cropelli
Erano in tanti al duomo dei santi Faustino e Giovita di Chiari per l'ultimo saluto ad Alberto Cropelli, celebrato artista bresciano – nato e cresciuto proprio a Chiari, dove ha sempre vissuto – che si è spento a 77 anni. Lascia la moglie Rosangela, le figlie Anita con Tiziano e Paola con Michele. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: morto - artista
Michael Alfred morto a 43 anni in vacanza, addio all’artista rap
Addio al rapper Jesto, morto a 40 anni per infarto l'artista romano figlio del cantautore Stefano Rosso, a dare l'annuncio il fratello maggiore Hyst
Eddie Palmieri è morto a 88 anni, è stato il primo artista latino a vincere un Grammy
Il post dell'artista italo-tunisino: «Il rap è morto. Forse avete paura di perdere soldi» - facebook.com Vai su Facebook
Amelia, trovato morto l'artista Salah Shagroun: lavorò per Gheddafi e Farrattini - X Vai su X