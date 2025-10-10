È morto dopo un intervento Lutto nel cinema l’attore se n’è andato improvvisamente
La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo del bodybuilding e del cinema. Il celebre culturista e attore, noto per la sua imponente presenza fisica e per una carriera costruita con disciplina e determinazione, è morto a causa di un infarto improvviso. Aveva 48 anni e si era recato al Fortis Hospital di Amritsar per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico a seguito di una lesione al bicipite. Si trattava di una procedura di lieve entità, che non avrebbe dovuto comportare complicazioni, e anche lui, secondo quanto riferito, si aspettava di poter tornare a casa in giornata. Tuttavia, durante la degenza ha avuto un arresto cardiaco improvviso che non gli ha lasciato scampo.
Un uomo di 71 anni è morto dopo essersi gettato dal sesto piano della sua abitazione mentre stava subendo uno sfratto. È successo nella mattinata di mercoledì 8 ottobre a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.
