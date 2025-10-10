È morto dopo l'esplosione del suo ego le battute su Roberto Saviano a Roast in Peace
Protagonista del terzo episodio di Roast in Peace è stato Roberto Saviano. Il giornalista ha dovuto assistere in silenzio alle commemorazioni spietate dei comici, ma quando è arrivato il suo momento si è vendicato a dovere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: morto - dopo
Manuel Budini morto a 16 anni, 3 giorni dopo la folle gara in scooter
Era morto dopo l’incidente, settimana di ricerche vane: lo ritrova il figlio grazie all’AirTag della moto
Il trentenne Sandeep trovato morto in un campo dopo 4 giorni: caduta fatale dalla e-bike
David Gomiero, 37 anni, morto dopo 19 anni di malattia insorta dopo la profilassi militare. La famiglia attende ancora giustizia. #Veneto #Venezia #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
Un uomo di 71 anni è morto dopo essersi gettato dal sesto piano della sua abitazione mentre stava subendo uno sfratto. È successo nella mattinata di mercoledì 8 ottobre a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione in officina di Pomigliano d'Arco, morto un operaio - Si è spento dopo un giorno e mezzo di agonia al Cardarelli di Napoli Vàsuile Bujac, il trentunenne operaio moldavo investito dall'esplosione di un serbatoio a Gpl in un'officina di autodemolizioni a P ... Segnala rainews.it
Morto uno degli operai rimasti feriti nell’esplosione in una azienda di Pomigliano d’Arco - Non ce l'ha fatta Vasile Bujac, 31 anni, da oltre 10 dipendente dell'azienda: troppo gravi le ferite riportate nell'esplosione ... fanpage.it scrive