È morto Claudio Redaelli | una vita dedicata a editoria giornalismo e politica
Lutto nel mondo dell'editoria e del giornalismo lecchese. E' morto infatti all'età di 93 anni Claudio Redaelli, autore di diverse pubblicazioni e per oltre 30 anni direttore responsabile del “Punto Stampa”, testata prima cartacea e poi online. Redaelli, residente a Oggiono, era stato anche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
