È morto Claudio Redaelli | una vita dedicata a editoria giornalismo e politica

Leccotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo dell'editoria e del giornalismo lecchese. E' morto infatti all'età di 93 anni Claudio Redaelli, autore di diverse pubblicazioni e per oltre 30 anni direttore responsabile del “Punto Stampa”, testata prima cartacea e poi online. Redaelli, residente a Oggiono, era stato anche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - claudio

Claudio Benassi trovato morto in fondo alla sassaia: il corpo è rotolato per diversi metri

È morto Celso Valli, storico produttore di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Claudio Baglioni: “Non sono un trombone, ma attento all’innovazione”

Morto Claudio Vecchio, aveva 64 anni: produttore e attore, era stato il latitante Moneta per Paolo Sorrentino

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Claudio Redaelli