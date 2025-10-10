Pontedera, 10 ottobre 2025 – È scomparso Alvaro Bonistalli, storico sindacalista della Cgil, figura di riferimento per il movimento dei lavoratori pisani. Aveva 82 anni. A darne notizia, con profondo cordoglio, la Cgil e lo Spi di Pisa. Nato il 15 febbraio 1943, Bonistalli aveva iniziato a lavorare giovanissimo in un’officina metalmeccanica, mostrando da subito una forte sensibilità verso i temi della giustizia sociale. Partecipò da protagonista allo “scioperone” dei lavoratori della Piaggio del 1962 a Pontedera, una delle vertenze più significative del dopoguerra in Toscana. Entrato alla Piaggio nel 1964, divenne rappresentante sindacale nel 1969, negli anni delle grandi lotte operaie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È morto Alvaro Bonistalli, storico sindacalista della Cgil