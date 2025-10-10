È morta Susan Kendall Newman l’attrice e figlia Paul Newman ha avuto complicazioni per patologie croniche Era in prima linea per la lotta contro la droga

Mondo del cinema in lutto. È morta a 72 anni Susan Kendall Newman, attrice e produttrice candidata agli Emmy oltre che attivista sociale e figlia primogenita di Paul Newman. Il decesso è accaduto il 2 agosto “per complicazioni dovute a patologie croniche”, ma la famiglia lo ha annunciato solo recentemente dopo oltre due mesi. Susan Kendall Newman era conosciuta negli Stati Uniti per il suo impegno contro le dipendenze e per un progetto innovativo che ha coinvolto gli studenti adolescenti nella creazione di spot televisivi anti-droga, alcuni dei quali vennero trasmessi a livello nazionale. Negli ultimi anni si era dedicata a tematiche legate all’istruzione, alla giustizia minorile, alla tutela ambientale e all’assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morta Susan Kendall Newman, l’attrice e figlia Paul Newman ha avuto “complicazioni per patologie croniche”. Era in prima linea per la lotta contro la droga

