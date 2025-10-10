È morta Maria Cristina Gallo la prof che denunciò i ritardi negli esami istologici all’Asp di Trapani

Mazara del Vallo in lutto: è morta Maria Cristina Gallo. Mazara del Vallo oggi piange Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che aveva avuto il coraggio di denunciare pubblicamente i ritardi di otto mesi nella consegna del suo esame istologico dopo una biopsia, fatta a seguito di un’isterectomia nel dicembre 2023. L’esito arrivò solo nell’agosto 2024, quando il quadro clinico era ormai compromesso da metastasi diffuse. La sua storia, diventata simbolo di lotta contro i disservizi sanitari, aveva portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Trapani e alle dimissioni dell’ex direttore generale dell’Asp, Ferdinando Croce. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - È morta Maria Cristina Gallo, la prof che denunciò i ritardi negli esami istologici all’Asp di Trapani

In questa notizia si parla di: morta - maria

Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano: chi era la coppia morta nell’incidente aereo a Brescia

Morta Maria Grazia Maioli: “Energica e schietta. Sono sue le scoperte più importanti”

Maria Cristina morta per asfissia: dinamica ancora da chiarire

Attende un referto per 8 mesi, il tumore diventa incurabile: morta a 56 anni Maria Cristina Gallo - facebook.com Vai su Facebook

È morta Maria Cristina Gallo, la paziente oncologica da cui è nato il caso delle migliaia di referti medici mai consegnati a Trapani - X Vai su X

Maria Cristina Gallo, chi era la prof morta. Il referto arrivato con 8 mesi di ritardo, la biblioteca dei bambini, il lutto cittadino: «Non combatto per me, ma per gli altri» - È morta all’alba di venerdì 9 ottobre, all’età di 56 anni, Maria Cristina Gallo, insegnante di Mazara del Vallo. Da msn.com

Mazara del Vallo, morta Maria Cristina Gallo, la paziente oncologica da cui è partita l’indagine sulle migliaia di referti mai consegnati a Trapani - Nel 2023, la professoressa si era sottoposta a un’isterectomia, ma l’esito dell’esame istologico non le viene comunicato se non otto mesi dopo: nel frattempo, il tumore si è diffuso e le metastasi han ... Si legge su vanityfair.it