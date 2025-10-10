È morta Maria Cristina Gallo la prof che aveva denunciato lo scandalo degli esami istologici in ritardo a Trapani

È morta Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo (Trapani) che ha avuto il coraggio di denunciare per prima e pubblicamente lo scandalo dei ritardi nei referti istologici dell’Asp di Trapani. Aveva 56 anni e ha dovuto aspettare otto mesi prima di avere il suo referto: il suo cancro si è già trasformato in metastasi. E proprio da questa denuncia è partito il caso che ha travolto i vertici della sanità siciliana. Una storia, quella di Gallo, poi rivelatasi simile a quella di molti altri pazienti. Operata a dicembre del 2023 per un fibroma, la donna non pensava di doversi preoccupare: “Mi era stato detto di stare tranquilla ma sono molto scrupolosa e lo stesso ho chiesto più volte l’esito dell’esame sul fibroma, addirittura con quattro mail inviate dall’avvocato”, aveva dichiarato a marzo a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

