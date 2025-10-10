È Meluso il responsabile Il messaggio degli ultras
Il Perugia è in caduta libera per una infinità di ragioni. I tifosi, nella giornata di ieri, hanno mandato il loro messaggio. Il responsabile di questo scempio, per gli ultras della curva Nord, è il direttore tecnico Mauro Meluso. I sostenitori del Grifo hanno appeso uno striscione sotto il settore caldo dello stadio Curi piuttosto eloquente: "Dt Meluso bel lavoro, complimenti. Ora siamo stufi dei tuoi fallimenti. Vattene". Striscione che poco dopo è stato staccato. Ma tanto è bastato perché il messaggio arrivasse a tutti. Al diretto interessato, a chi è passato di lì e a chi frequenta le pagine dei tifosi su Facebook. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: meluso - responsabile
"È Meluso il responsabile". Il messaggio degli ultras - Il direttore viene invitato ad andarsene: solo sue le colpe del disastro? Scrive msn.com