Il Perugia è in caduta libera per una infinità di ragioni. I tifosi, nella giornata di ieri, hanno mandato il loro messaggio. Il responsabile di questo scempio, per gli ultras della curva Nord, è il direttore tecnico Mauro Meluso. I sostenitori del Grifo hanno appeso uno striscione sotto il settore caldo dello stadio Curi piuttosto eloquente: "Dt Meluso bel lavoro, complimenti. Ora siamo stufi dei tuoi fallimenti. Vattene". Striscione che poco dopo è stato staccato. Ma tanto è bastato perché il messaggio arrivasse a tutti. Al diretto interessato, a chi è passato di lì e a chi frequenta le pagine dei tifosi su Facebook. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "È Meluso il responsabile". Il messaggio degli ultras