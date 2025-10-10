E la Manovra corre sul filo dell’economia di guerra
Via libera del Parlamento alla risoluzione di maggioranza sul Dpfp. L’ok al testo di maggioranza ha precluso gli altri documenti presentati. Il documento, identico a Camera e Senato, impegna il governo a “conseguire la traiettoria di spesa netta programmatica nel periodo di riferimento del Documento” e c’è l’indicazione a “incrementare il livello della spesa per la difesa e la sicurezza nazionale, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale”. In barba al finto pacifismo della Lega. Al contrario, le opposizioni hanno chiesto, senza successo, di insistere sull’economia della pace. Le richieste delle opposizioni: economia di pace. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
