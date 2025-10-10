E-commerce in aumento nel 2025 Catania tra le province siciliane con più chiusure di negozi
Nel 2025 l’Italia conferma la crescita del commercio elettronico: secondo i dati Istat, analizzati dal Centro Studi di Assoesercenti, le vendite online sono aumentate del 6,1% rispetto ad agosto 2024. Il commercio tradizionale, però, continua a soffrire e a Catania, come nel resto del Paese, si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
