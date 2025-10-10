Dussmann Service ancora nelle scuole novaresi
Dussmann Service accanto agli istituti scolastici di Novara con un impegno rinnovato verso il benessere alimentare dei giovani. L'azienda fornisce oltre 20 milioni di pasti studiati per assicurare il corretto apporto nutritivo, trasformando ogni pranzo a scuola in un’esperienza di socializzazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: dussmann - service
Indagine su vertici Dussmann Service: attesa la decisione del gip
Crisi dei lavoratori Dussmann Service del comparto ferroviario del Sannio: convocata conferenza stampa
Lavoratori Dussmann Service, l’appello dei sindacati: “Salvaguardare dignità e occupazione”
Per gli inquirenti il rettore Antonio Garofalo avrebbe favorito la Dussmann Service spa a discapito della Romeo Gestioni - facebook.com Vai su Facebook
Dussmann Service porta il Carnevale nelle scuole con un menù speciale, tra tradizione e sostenibilità - Capriate San Gervasio, 24 febbraio 2025 – Da oggi fino al 6 marzo, Dussmann Service celebra il Carnevale portando sulle tavole delle mense scolastiche di tutta Italia un menù speciale ispirato ai ... Riporta politicamentecorretto.com
Nasce “RadioSapore”: il progetto di Dussmann Service con le scuole su educazione alimentare e ambientale - Capriate San Gervasio BG, 14 marzo 2024 – Da oggi l’educazione alimentare “passa” anche in Radio. Scrive notizie.tiscali.it