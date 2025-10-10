Durante il Fashion Month i designer più importanti hanno indossato un paio di jeans

Gqitalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la maggior parte delle persone considera l’ultimo look di una modella in passerella come la conclusione di una collezione durante una sfilata, il pubblico di solito concede un momento per permettere ai designer di fare il loro consueto inchino finale. Ogni direttore creativo ha il suo modo unico di ricevere i meritati applausi: Ralph Lauren, Véronique Nichanian, Willy Chavarria e Ludovic de Saint Sernin, tra gli altri, sono noti per percorrere con entusiasmo l’intera passerella dopo un finale particolarmente sentito e gioioso. Altri, come Demna e Veronica Leoni, si affacciano appena dal backstage per un rapido gesto di gratitudine prima di tornare subito dietro le quinte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

durante il fashion month i designer pi249 importanti hanno indossato un paio di jeans

© Gqitalia.it - Durante il Fashion Month i designer più importanti hanno indossato un paio di jeans

In questa notizia si parla di: durante - fashion

Durante la New York Fashion Week la città si trasforma in una passerella a cielo aperto. Ecco cinque look street style da copiare

Durante la prossima fashion week Diesel organizzerà una caccia al tesoro in giro per Milano

Non solo sfilate: durante la Milano Fashion Week il pubblico potrà partecipare a eventi gratuiti in tutta la città.

Chi sono i designer POC che hanno sfilato durante l'ultima Milano Fashion Week? - In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale, che si tiene ogni anno il 21 marzo ... vogue.it scrive

There’s a Lot Going On This Fashion Month. Here’s Everything You Need to Know - " This Fashion Month, which officially kicks off in New York on September 11, will witness 15 designer ... Come scrive aol.com

Cerca Video su questo argomento: Durante Fashion Month Designer