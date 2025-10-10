Durante il Fashion Month i designer più importanti hanno indossato un paio di jeans

Mentre la maggior parte delle persone considera l’ultimo look di una modella in passerella come la conclusione di una collezione durante una sfilata, il pubblico di solito concede un momento per permettere ai designer di fare il loro consueto inchino finale. Ogni direttore creativo ha il suo modo unico di ricevere i meritati applausi: Ralph Lauren, Véronique Nichanian, Willy Chavarria e Ludovic de Saint Sernin, tra gli altri, sono noti per percorrere con entusiasmo l’intera passerella dopo un finale particolarmente sentito e gioioso. Altri, come Demna e Veronica Leoni, si affacciano appena dal backstage per un rapido gesto di gratitudine prima di tornare subito dietro le quinte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

