Dungeon Crawler Carl sbarca in Italia tra carta e cuffie

Sbircialanotizia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 14 ottobre, una delle saghe più chiacchierate del LitRPG parla finalmente italiano: Dungeon Crawler Carl arriva in doppio formato, romanzo per Mercurio Books e audiolibro in esclusiva su Audible.it. Un’uscita che unisce editoria e audio in un unico movimento culturale, pronta a coinvolgere lettori e ascoltatori che cercano storie capaci di sorprendere ed emozionare. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

dungeon crawler carl sbarca in italia tra carta e cuffie

© Sbircialanotizia.it - Dungeon Crawler Carl sbarca in Italia, tra carta e cuffie

In questa notizia si parla di: dungeon - crawler

Dungeon Crawler Carl, il fenomeno del LitRPG arriva in Italia

dungeon crawler carl sbarcaDungeon Crawler Carl, il fenomeno del LitRPG arriva in Italia - Dopo aver conquistato milioni di lettori e ascoltatori nel mondo, Dungeon Crawler Carl sbarca finalmente in Italia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dungeon Crawler Carl Sbarca