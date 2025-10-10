Dal 14 ottobre, una delle saghe più chiacchierate del LitRPG parla finalmente italiano: Dungeon Crawler Carl arriva in doppio formato, romanzo per Mercurio Books e audiolibro in esclusiva su Audible.it. Un’uscita che unisce editoria e audio in un unico movimento culturale, pronta a coinvolgere lettori e ascoltatori che cercano storie capaci di sorprendere ed emozionare. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Dungeon Crawler Carl sbarca in Italia, tra carta e cuffie