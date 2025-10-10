Dungeon Crawler Carl il fenomeno del LitRPG arriva in Italia

Ildifforme.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dopo aver conquistato milioni di lettori e ascoltatori nel mondo, Dungeon Crawler Carl sbarca finalmente in Italia. L’universo creato dallo scrittore americano Matt Dinniman, già diventato un cult internazionale del genere LitRPG (Literary Role Playing Game), sarà disponibile dal 14 ottobre in doppio formato: audiolibro in esclusiva su Audible.it e romanzo pubblicato da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

dungeon crawler carl il fenomeno del litrpg arriva in italia

© Ildifforme.it - Dungeon Crawler Carl, il fenomeno del LitRPG arriva in Italia

In questa notizia si parla di: dungeon - crawler

dungeon crawler carl fenomenoDungeon Crawler Carl, il fenomeno del LitRPG arriva in Italia - Dopo aver conquistato milioni di lettori e ascoltatori nel mondo, Dungeon Crawler Carl sbarca finalmente in Italia. Lo riporta msn.com

Dungeon Crawler Carl’s Matt Dinniman reveals a secret of the series’ start - Matt Dinniman’s Dungeon Crawler Carl series is one of those rare and incredible publishing success stories. Secondo ocregister.com

Cerca Video su questo argomento: Dungeon Crawler Carl Fenomeno