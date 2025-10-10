Dumfries | Cremonese? Normale essere arrabbiati Con la Roma sarà…

Denzel Dumfries è tornato a parlare ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria per 4-0 dell’ Olanda contro Malta, gara in cui ha servito un altro assist decisivo. L’esterno dell’ Inter ha analizzato il momento personale e la prestazione con la Nazionale, sottolineando la soddisfazione per la continuità di rendimento: “ Sono felice per la vittoria e per l’assist, era importante dare un segnale di forza e chiudere al meglio questa fase “, ha dichiarato. Il laterale olandese ha poi fatto un passo indietro, tornando sull’episodio che lo ha visto protagonista nel recente match di campionato contro la Cremonese, quando aveva mostrato nervosismo al momento della sostituzione: “ Il cambio? È normale essere arrabbiati, soprattutto quando senti di avere ancora energia e voglia di aiutare la squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it